شريف دلاور: مشروع تطوير "رأس الحكمة" يعيد الثقة فى الجنيه المصرى

قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما في مشروع وصفقة تطوير رأس الحكمة، أن الحكومة لم ترضخ للمطالبات سواء التي كانت من الداخل أو الخارج التي تطالب بتعويم الجنيه من أجل الوصول لسعر الدولار في السوق الموازية.

وأضاف دولار في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الاستراتيجية التي عملت بها الحكومة هي الوصول بسعر السوق الموازية قرابة السعر الرسمي للدولار وهذا شىء مهم.

كما أشار إلى أن هذه الصفقة بداية إعادة الثقة في العملة المحلية، موضحًا أن الهدف هو التضخم والأسعار بالنسبة للمواطن العادي، متابعًا: "بعد صفقة رأس الحكمة يتوقع زيادة الإقبال على العملة الأجنبية من القنوات الشرعية، ويتوقع زيادة تحويلات المصريين في الخارج، كما أن هذا سيؤدي لاستقرار سعر الصرف".

وتابع: "لا بد من تدخل الدولة مع اتحاد الصناعات والرقابة على التجار والسلاسل الكبرى؛ للسيطرة على الأسعار في الأسواق"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نصل لسعر دولار رسمي لأقل من 31 جنيهًا، وهذا النموذج سيشجع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات مماثلة والتي تمتلكها مصر بشكل كبير، منوهًا بأن المردود الأساسي للاستثمار هو محاربة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطن.