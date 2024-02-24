تعرف على نتائج نهائيات بطولة مصر لجمال الخيول العربية الأصيلة

انتهت فعاليات بطولة مصر لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي أُقيمت في مركز رباب للفروسية بالجيزة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الخميس 22 فبراير الحالي حتى 24 من الشهر ذاته وشهدت المنافسات مشاركة 183 جوادًا يمثلون أفضل أنواع الخيول الأصيلة في مصر.

بطولة مصر لجمال الخيول العربية الأصيلة

وخلال اليومين الماضيين تنافست الخيول المشاركة في الفئات المختلفة حسب العمر والجنس ليتأهل أصحاب المراكز المتقدمة إلى نهائيات بطولة مصر لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي تضم 3 بطولات، بطولة الأمهار عمر سنة والمهرات عمر سنة والأمهار الكبار والمهرات الكبيرات والفرسات والأفحل.

حكام بطولة مصر لجمال الخيول العربية الأصيلة

وضمت قائمة فريق التحكيم ثمانية حكام دوليين، لكل واحد منهم الدور في تقييم جمال وأصالة الخيول المشاركة وفي نهاية المنافسات، تم تتويج الخيول ذات الأداء المتميز بحسب تقييم هذه اللجنة الدولية.

أسماء حكام البطولة

القطري عبد الله محمد الكعبي والإيطالي كريستيان موسكيني والبريطاني إيما ماكسويل والفرنسي إيريك جير الإيطالي فاوستو سكانزي والمصري محمود محسن والكويتية نغم الدبوس والهولندي بولا بوهمر.

أبطال مصر لجمال الخيول العربية الأصيلة 2024

بطولة المهرات سنة واحدة

فازت المهرة موناليزا رباب الأب سيف الصافنات والأم غالية ليلى والمربي والمالك مزرعة رباب بالميدالية الذهبية.

أما الميدلية الفضية ففازت بها المهرة شروق الهواجر مصر وهي من الأب شاكر الفريدة والأم نورة الفرزدق والمربي والمالك مزرعة الهواجر مصر.

والميدالية البرونزية كانت من نصيب المهرة أسماء الصافنات وهي للأب صادق الصافنات والأم: آسيا الصافنات والمربي والمالك مزرعة الصافنات.

بطولة المهرات الكبيرات

فازت المهرة سلوى البوادي للأب مدائن النقيب والأم سواهي البوادي والمربي والمالك مزرعة البوادي بأجمل المهرات الكبيرات في البطولة.

و بالمركز الثاني فازت المهرة نوادر رباب بالفضية وهي من الأب نور البوادي والأم ندى سلطان والمربي والمالك مزرعة رباب.

وبالميدالية البرونزية فازت المهرة نبوية رباب للأب غرام رباب والأم خلود رباب والمربي والمالك مزرعة رباب.

بطولة الفرسات

وفازت الفرسة عنود الأصايل بالميدالية الذهبية وهي من الأب عز الأصايل والأم علياء الأصايل والمربي مزرعة الأصايل والمالك

مزرعة إيجا.

وبالميدالية الفضية فازت الفرسة عمورة رباب للأب بدوي النقيب والأم روافد التوفيق والمربي والمالك مزرعة رباب.

وذهبت الميدالية البرونزية للفرسة عبير الفرسان للأب جهيل الفرسان والأم مهيرة الفرسان والمربي مزرعة الفرسان والمالك مربط أركان.

بطولة الأمهار عمر سنة

حسم المهر راشد الصافنات المركز الأول وهو للأب غرام رباب والأم ريحانة الصافنات وللمربي والمالك مزرعة الصافنات والميدالية الفضية من نصيب المهر سالم السراغنة للأب شهاب الجابري والأم جميلة عوني والمربي والمالك مربط السراغنة أما المركز الثالث فكان من نصيب المهر صقر العابا للأب الموراكب مصراتة والأم مقدسية الشروق والمربي والمالك الابا.

بطولة المهور الكبار

وحقق المهر زين أركان أعلى تقييم ليستحق بذلك بطل المهور.

للأب: نائل البيضا والأم زينة الزهوة للمربي والمالك مزرعة أركان بينما حقق الجواد فخر طيبة المركز الثاني من الأب طيار طيبة والأم غزالة طيبة وللمربي والمالك مزرعة طيبة.

وفي المركز الثالث حل المهر زين آل الشيخ للأب سليم المصري وللأم زينة الصياد وللمربي والمالك مربط آل الشيخ.

بطولة الفحول

وفاز الفحل سليم دار مراد الميدالية الذهبية وهوللأب نشوان صقر والأم سلافة علاء الدين والمربي دار مراد والمالك جيهان.

وفي المركز الثاني الفحل طيار طيبة للأب عندليب البيضاء والأم رؤى طيبة والمربي والمالك مربط طيبة.

وحصد الفحل غزل الوافي للأب عندليب البيضاء والأم عائشة الوافي على الميدالية البرونزية للمربي مربط الوافي والمالك مربط باشان.