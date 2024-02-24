سرايا القدس: نخوض معارك ضارية ضد الاحتلال شرق خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن أنها تخوض اشتباكات ضارية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وقالت سرايا القدس في بيانها: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

ووفقًا لوكالة سما الفلسطينية، سقط شهيدان بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب أبراج طيبة، وثالث برصاص قناصة الاحتلال في شارع 5.

فيما قام جيش الاحتلال بإخلاء بالقوة مدرسة هارون الرشيد التي تضم نازحين داخل حي الأمل غرب خان يونس.