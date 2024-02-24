مؤتمر أنشيلوتى: مودريتش وكروس ليسا أبنائى لتحديد مستقبلهما

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن بطولة الدوري الإسباني أصبحت في أيديهم بعد اتساع الفارق مع أقرب ملاحقيه وذلك قبل مواجهة إشبيلية في قمة الجولة الـ 26 من الليجا غدًا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء: “نحن لا نقوم بالحسابات، لدينا ميزة يجب إستغلالها، الدوري في أيدينا وكل مباراة مهمة للغاية كلما وصلنا إلى 80 نقطة أسرع، كلما أقتربنا أكثر”.

وعن مستقبل لوكا مودريتش: “ أنا لا أتحدث عن الأمور الشخصية، أعتقد أن مستقبل مودريتش، سيختاره بنفسه”.

وأضاف عن مشاركة أردا جولير: “ يجب أن أختار التشكيلة، أنه ما يزال صغيرًا ويجب عليه أن يكون صبورا”.

وتحدث أنشيلوتي عن مستقبل توني كروس وقرار عودته لمنتخب ألمانيا: “إنه ليس ابني، لديه كل القدرة العقلية على الاختيار، لن يؤثر عليه أحد، ولقد أخبرني ذلك، الجميع يركز على هذا الموسم”.

وعن جاهزية أنطونيو روديجير لمباراة الغد: “سيشارك أساسيًا غدًا بكل تأكيد”.

وأتم عن عودة سيرجيو راموس لسانتياجو برنابيو: "غدًا سيعود راموس وأعتقد أن البرنابيو سيستقبله بمودة كبيرة، لقد كان قائدًا رائعًا، قائد حقيقي وصاحب شخصية، لقد كنت محظوظًا بوجود قادة مثله".