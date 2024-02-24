محافظ المنوفية ووزير التعليم يتفقدان "مدرسة" باستثمارات 1.6 مليار جنيه

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة بنات بمدينة شبين الكوم عقب الانتهاء تطويرها بالمشاركة المجتمعية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

أزاح المحافظ والوزير الستار عن اللوحة التذكارية وسط أغاني وطنية واستعراضية للطالبات، وتقام المدرسة على مساحة 1265 مترا إحلال كلي بالمشاركة المجتمعية لرجل الأعمال "صلاح خطاب"، وتتكون من أرضي و4 طوابق علوية بإجمالي 16 فصلا دراسيا، وتضم 10 فصول معامل وأنشطة و2 قاعة مسرح، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء.

كما تفقد محافظ المنوفية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم لمتابعة سير المنظومة التعليمية بالمحافظة والمقامة على مساحة 5200 م2 بإجمالي عدد طلاب 1224 طالبا وطالبة بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

أول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية

وقال المحافظ إن مدرسة الجيل الجديد الدولية تعد أول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية والاستفادة من الأصول الغير مستغلة بالمحافظة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المدرسة تقام علي أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري بما يتجاوز (مليار و600 مليون جنيه) ويتزايد تصاعديا طول مدة حق الانتفاع، مؤكدًا حرصه على التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم بما يخدم أهداف العملية التعليمية بالمحافظة وتقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والمبادرات التي تساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة مستوياتها، هذا وقد تم إهداء المحافظ والوزير درع المدرسة تقديرًا لجهودهم المبذولة في النهوض بالقطاع التعليمي.

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير التعليم كما ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة للارتقاء بالتعليم، لافتًا إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم على الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة في تطوير التعليم ومخرجاته بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مناخ التعليم والمتابعة المستمرة لخطط تطوير العملية التعليمية بجميع مراحلها بالمحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، متابعا أن المدارس الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.