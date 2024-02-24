تشكيل بيراميدز.. مايلى يقود الهجوم فى مواجهة مازيمبى

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصرا، في المباراة التي ستجمعهما عصر اليوم، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وسيقود الكونغولي فيستون مايلي، هجوم بيراميدز، في مباراة اليوم، إلى جانب رمضان صبحي، مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز، المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نواذيبو الموريتاني، صاحب المركز الثالث.

ويحتل مازيمبي، صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن ماميلودي صن داونز، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

وجاء تشكيل بيراميدز في مباراة مازيمبي الكونغولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود دونجا، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، مهند لاشين.

خط الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فيستون مايلي.