السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحاصر منزلين فى بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلين في بيت تعمر وزعترة، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت بيت تعمر، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، والد الشهيدين محمد وكاظم، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، الخميس، قرب بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت، كذلك، منزل المواطن عزام أحمد الوحش في قرية زعترة، والد الشاب المصاب أحمد الوحش.

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