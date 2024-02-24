تلتهم المعدات الأوروبية.. القوارض تُقاتل إلى جانب روسيا فى أوكرانيا

تشهد الساحة الأوكرانية حاليًا أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، للعام الثاني على التوالي، في الوقت الذي قدمت فيه الدول الغربية الكثير من الدعم العسكري واللوجستي لحكومة كييف لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وتشير بعض هذه التقارير إلى أن عددًا من المعدات واجهت صعوبات في مواجهة ظروف القتال الفعلية على الأرض الأوكراني، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وتحدثت التقارير عن تجربة مقاتل فرنسي في صفوف الجيش الأوكراني أشار إلى تعرض بعض المعدات العسكرية الغربية لأضرار بسبب القوارض، ما يطرح بعض التساؤلات حول مدى ملاءمة هذه المعدات لظروف الحرب على الأرض الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية نقلًا عن مقاتل فرنسي في صفوف قوات كييف أن بعض المعدات العسكرية التي زود الغرب أوكرانيا بها أصبحت غير صالحة للعمل بعد أن تضررت بسبب القوارض.

الأسلحة الصديقة للبيئة المقدمة للجيش الأوكراني من قبل الداعمين الأجانب للبلاد "في بعض الأحيان غير مناسبة لواقع الجبهة" و"لا تعمل بشكل جيد" في صراع فعلي، حسبما أشارت الصحيفة.

وكدليل على ادعائها، قدمت "لوفيجارو" رواية لمقاتل فرنسي لم تذكر اسمه، اشتكى من أن "القوارض تأكل الأسلاك الموجودة في بعض المركبات" التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: "بعض الأغلفة الواقية للأسلاك الكهربائية في الأجهزة الموردة من الغرب مصنوعة من ألياف الذرة"، مما يجذب الفئران والجرذان.

وأكدت لوفيجارو أن "الظاهرة هامشية، لكنها تحكي قصة مواجهة المعدات العسكرية الغربية للواقع في ميدان المعركة على الأراضي الأوكرانية إذ أنه تم تصميم المركبات الغربية لتكون بمثابة معرض تكنولوجي".

ونقلت عن المقاتل الفرنسي قوله: "لكن في الوحل والبرد، فإنها لا تعمل دائمًا".

وأضاف: "لحسن الحظ، لا يزال لدى الأوكرانيين بعض الأغلفة والأسلاك" في ترسانتهم، في إشارة إلى المعدات السوفييتية القديمة.