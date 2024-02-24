كيف يؤثر مخطط ترامب للانتخابات الأمريكية على الشؤون العالمية المتطورة؟

ذكرت صحيفة آسيا تايمز، أن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل غير متوقع على الشؤون العالمية.



وأشارت إلى أن احتمال إدارة ترامب تجعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تقوم بالتحوط وتأخير القرارات السياسية الكبرى.

ووفقا للصحيفة لم يتم انتخاب دونالد ترامب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وهو ليس حتى المرشح الجمهوري الرسمي، لكن وجود ترامب في السباق الانتخابي لعام 2024 يملي بالفعل أجندات سياسية محلية وخارجية - حتى من دون أن تطأ قدمه البيت الأبيض لولاية ثانية.

فكرة الطامحين للرئاسة

وأضافت أن فكرة الطامحين للرئاسة يؤثرون على السياسة قبل الانتخابات ليست جديدة، يقوم المرشحون بصياغة الأجندة المحلية لمساعدتهم على الفوز في الانتخابات أو الحكم بعد ذلك.



كما تستعد الدول الأخرى دائمًا لمجيء الزعيم الجديد، ومع ذلك، فإن التأثير الذي يتمتع به ترامب في الوقت الحالي أكثر إفراطًا وأكثر تخريبًا مما رأيناه سابقًا بعيدًا عن الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج.

ويمارس ترامب نفوذا غير مسبوق على السياسة الخارجية للولايات المتحدة - على سبيل المثال، فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقد حشد ترامب مؤخرًا مؤيديه لمعارضة مشروع قانون مشترك لتقديم المساعدة لأوكرانيا وتشديد الرقابة على الحدود المكسيكية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

واضطر الديمقراطيون إلى إنشاء مشروع قانون جديد بشأن المساعدات لأوكرانيا .

كما وافق مجلس الشيوخ أخيرًا على مشروع قانون يمنح أوكرانيا 95 مليار دولار أمريكي، حذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي من أن ترامب لديه القدرة على تمكين الجمهوريين المعارضين لتمويل أوكرانيا لمنع الدعم في المستقبل. إن المدى الذي تم فيه أخذ موقف ترامب على محمل الجد ينبئنا بالكثير عن تأثيره السياسي الحالي على السياسة الخارجية.

كما أنه ليست حكومة الولايات المتحدة وحدها هي التي يجب أن ترد على ترامب فيما يتعلق بالقضايا الخارجية.