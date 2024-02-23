الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس الوفد يشيد بمشروع رأس الحكمة وتوفير 35 مليار لمصر

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بتوقيع مجلس الوزراء المصري عقود الشراكة الاستثمارية مع كيانات اقتصادية إماراتية كبري في مشروع رأس الحكمة.

وأكد رئيس الوفد أنه بحسب بيان  مجلس الوزراء سيتم ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين بالإضافة إلي تحول الوديعة الإماراتية البالغة 11مليارمن دين الي استثمارات في المشروع مع احتفاظ الدولة المصرية ب35%من ارباح المشروع.

عبدالسند يمامة:نأمل أن تنعكس الآثار الإيجابية  لهذه الشراكة الاستثمارية علي الاقتصاد والمواطن المصري 

txt

حزب الوفد يدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

txt

رئيس حزب الوفد يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد


 وأضاف أن هذا الاتفاق يحمل تفاصيل تؤكد حرص الدولة المصرية علي تحقيق أقصي استفادة من المشروع من ناحية التنمية والعائد.
وتمني الدكتور عبدالسند يمامة أن تصل ثمار هذا المشروع الكبير الي المواطن المصري في صورة انخفاض لسعر الدولار والاسعار التي عاني منهما المواطن خلال السنوات الماضية.

 وأكد رئيس الوفد تفاؤله بأن هذا المشروع سيكون بداية الانفراجة للأزمة الاقتصادية الحالية.

رأس الحكمة عقود الشراكة حزب الوفد الاقتصاد المصرى استثمارات

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

الذهب يتراجع.. والدولار الموازى يفقد 10 جنيهات

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة