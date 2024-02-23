رئيس الوفد يشيد بمشروع رأس الحكمة وتوفير 35 مليار لمصر

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بتوقيع مجلس الوزراء المصري عقود الشراكة الاستثمارية مع كيانات اقتصادية إماراتية كبري في مشروع رأس الحكمة.

وأكد رئيس الوفد أنه بحسب بيان مجلس الوزراء سيتم ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين بالإضافة إلي تحول الوديعة الإماراتية البالغة 11مليارمن دين الي استثمارات في المشروع مع احتفاظ الدولة المصرية ب35%من ارباح المشروع.

عبدالسند يمامة:نأمل أن تنعكس الآثار الإيجابية لهذه الشراكة الاستثمارية علي الاقتصاد والمواطن المصري



وأضاف أن هذا الاتفاق يحمل تفاصيل تؤكد حرص الدولة المصرية علي تحقيق أقصي استفادة من المشروع من ناحية التنمية والعائد.

وتمني الدكتور عبدالسند يمامة أن تصل ثمار هذا المشروع الكبير الي المواطن المصري في صورة انخفاض لسعر الدولار والاسعار التي عاني منهما المواطن خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس الوفد تفاؤله بأن هذا المشروع سيكون بداية الانفراجة للأزمة الاقتصادية الحالية.