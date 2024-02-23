ياسر الهضيبي: مشروع رأس الحكمة سيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، نجاح الحكومة في عقد صفقة استثمارية كبري لتنمية منطقة رأس الحكمة، مؤكدا أن المشروع سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لأنها ستحول إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويحقق استقرار في سعر الصرف.

وقال "الهضيبي"، إن المشروع هو شراكة مصرية – إماراتية وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ضخ 35 مليار دولار في السوق المصري خلال شهرين مما يساهم في حل أزمة الدولة والقضاء على الفجوة الدولارية، بالإضافة إلى حصول مصر عى 35% من أرباح المشروع، بالإضافة إى توفير مئات الألاف من فرص العمل، ودفع عجلة الانتاج المحلي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022، بلغ 5.7 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه، بالإضافة إلى 1250 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية مصر، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات، وهو ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع رأس الحكمة يأتي كنتيجة طبيعية لجهود الدولة المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية، وتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة التحتية والتشريعية التى تيسر عملية دخول أموال المستثمرين للسوق المصري والخروج منها، مشددا على أن مصر تمتلك مقومات مهمة تمثل عنصر جذب للمستثمرين أبرزها الموقع الجغرافي والمقومات الطبيعية والمواد الخام والأيدي العاملة، والبنية التحتية.