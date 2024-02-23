الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز

عالم

سياسي فلسطيني: اجتماعات باريس استكمال لجهود مصر المكوكية دعما للقضية

جهاد ابو لحية
جهاد ابو لحية

تشارك مصر اليوم الجمعة، في اجتماع باريس حول الأوضاع في غزة، بمشاركة كل من قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وتأتي مشاركة مصر بعد يوم واحد من مغادرة وفد حركة حماس القاهرة، بعد زيارة استمرت لـ 3 ايام، بحث خلالها عملية تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتطورات الأوضاع الحالية.

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“أبو لحية”:الظروف مواتية للتوصول لاتفاق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن القاهرة قامت بجهود مكوكية مع الوسيط القطري من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وذلك لتشكيل إطار عام للاتفاق، هذه الجهود المصرية القطرية لم تتوقف نهائيًا رغم كل التصريحات السلبية التي خرجت على لسان المسؤولين الإسرائيليين وذلك رغبة من الوسيطين في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم السماح بإنهيار المسار التفاوضي.

وأضاف “أبو لحية” في تصريحات لـ"الدستور": باعتقادي أن الظروف مواتية الآن للوصول إلى اتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية ودولة الإحتلال الإسرائيلي وذلك لعدة أسباب، منها زيادة الضغط الدولي  من أجل ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار،حيث أن الوضع الإنساني يزداد سوء يوم بعد يوم، والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في موقف لا تحسد عليه في المجتمع الدولي نتيجة دعمها لاسرائيل وتأييدها وعدم السماح لمجلس الأمن بإصدار قانون لوقف إطلاق النار من خلال المجلس وذلك باستخدام حق النقض الفيتو ضد المشاريع المقدمة ذات الصلة.

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وأضاف أن هذا بجانب أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين يزيدون في الضغط الكبير على حكومة اليمين المتطرفة ومجلس الحرب الإسرائيلي، حيث عقدوا جلسات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ايصال صوتهم للإدارة الأمريكية في ظل عدم سماع  مجلس الحرب الإسرائيلي لهم وتجاهلهم بشكل واضح.

من بين الأسباب أيضًا، وفقا لـ “أبو لحية”، هو عدم تواجد الغطاء السياسي الأمريكي والغربي لاقتحام رفح التي تشهد اكتظاظ سكاني ضخم يتجاوز المليون ونصف المليون فلسطيني على مساحة لا تزيد عن 55 كم مربع، وبالتالي فإن الاسرائيليين مجبرين للذهاب الآن باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار لطالما لم يحصلوا على الغطاء اللازم لعمليتهم العسكرية في رفح. 

واختتم أن هذا بجانب الخوف الأمني الإسرائيلي من دخول شهر رمضان والوضع العام في الأراضي الفلسطينية في حالة غليان كبيرة وبالتالي فإن وقف إطلاق النار سوف يقلل من حدة هذا الغليان الذي قد يحدث ضرر جديد لدولة الإحتلال في حال لم يتم الاتفاق على وقف اطلاق النار.

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