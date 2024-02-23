الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة": منح تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم تنفيذ تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف، وتشمل  تراخيص كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأن جملة عدد تراخيص التشغيل التي تم إصدارها لا تتخطى 1500 ترخيص، مشيرًا إلى إصدار 110 آلاف ترخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ما بين إصدار أول مرة أو تجديد.

وأشار سليمان، لـ"الدستور"، إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل وليس التغاضي عن الاشتراطات الصحية والفنية للحظائر والعنابر، ولكن يتم التأكد من كل عناصر وضوابط الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات والعنابر والحظائر، وبالتالي يعود ذلك بشكل  مباشر على رفع معدلات الأداء والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أن هناك اهتمامًا بالمربي، ونهتم برفع كفاءة المربيين على أعلى مستوى ونوفر كل أوجه الدعم الفني واللوجيستي والمالي، وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على قروض بنكية ميسرة بفائدة 5% بسيطة متناقصة، من خلال التنسيق مع البنوك الممولة مع استثناء صغار المربيين من الشكل القانوني للتمويل.

الزراعة منح تراخيص تشغيل جميع مشروعات الثروة الحيوانية

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