الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جلسة نقاشية حول أهمية تواجد مصر داخل تكتل "بريكس"

جانب من حلقة النقاشية
جانب من حلقة النقاشية

عقدت وزارة الشباب والرياضة جلسة نقاشية حول أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادي بريكس، صدور قرار انشاء وحده تجمع بريكس، حاضر فيها اللواء أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك خلال النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الدول الصاعدة “MEC” بريكس، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يُقام نموذج المحاكاة تحت شعار "الرؤية المصرية للتنمية الشاملة"، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر.

تحدث اللواء أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادي البريكس، صدور قرار إنشاء وحدة تجمع البريكس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك لتعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى هذا التجمع.

الدور الفاعل للبريكس في التمويل والأمراض العالمي

وأشار مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي ردود الفعل الغربية الخاصة بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة لمصر للانضمام الي هذا التكتل، وكذلك الدور الفاعل لبريكس في التمويل والأمراض العالمي من خلال إطلاق وانشاء بنك التنمية الجديد NDB من خلال الإقراض للدول بنسبة فائدة أقل من صندوق النقد الدولي.

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وأكد اللواء أحمد عبد المقصود علي أبرز الفرص للانضمام الي هذا التكتل يزيد بشكل كبير من جغرافيا البريكس وحجم اقتصادها ومكانتها، وأنها  ستصبح منتدي مؤثر بشكل متزايد علي الأسواق الناشئة، لافتًا إلي مجالات التعاون المقترحة لدول بريكس متمثلة  في السياحة الوافدة والتبادل التجاري -الاستثمارات الأجنبية المباشرة - الإقراض الميسر والتمويل - توطين التكنولوجيا المتقدمه نقل الخبرات - تطوير العلاقات في مجالات القوة الناعمة.

حضر الجلسة النقاشية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، سعد النديم منسق عام نموذج المحاكاة.

وزارة الشباب والرياضة التكتل الاقتصادى البريكس مجلس الوزراء نموذج المحاكاة

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