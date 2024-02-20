الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول بين الوزارة وشركة "انطلاق" لدعم ريادة الاعمال والمشروعات

توقيع بروتوكول بين
توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، من اجل تحقيق إستراتيجية تكاملية بهدف بناء الإنسان المصري، وبشكل خاص الشباب والنشء المصري، وتعزيز البحوث الشبابية والمجتمعية في مجال ريادة الاعمال ودعم المشروعات والشركات الناشئة.

توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

قام بتوقيع البروتوكول اللواء اسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، والاستاذ محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال.

توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

كما حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور مصطفي مجدي، معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية، الاستاذة منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الاستاذ عمر رزق شريك مؤسس والمدير العام لشركة انطلاق، ايه اسماعيل، شريك مؤسس ورئيس قطاع البرامج لشركة انطلاق، ومنة زغلول شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات لشركة انطلاق.

توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الى ان البروتوكول يهدف الى التعاون المشترك في تنفيذ برامج وانشطة ومشروعات تهدف لتحسين مناخ وبيئة ريادة الاعمال ودعم المشروعات الناشئة للشباب والنشء المصري، والمشاركة في تنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات بين في مجالات دعم ريادة الاعمال والشركات والمشروعات الناشئة.

توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير وقدرات الشباب المصري في العديد من المجالات بالاضافة الى تحقيق الاستفادة من القدرات والامكانيات الثقافية والبشرية والفنية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وشركة انطلاق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة والبرامج المختلفة لدعم المشروعات الناشئة للشباب.

توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

وأعرب محمد إيهاب الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول وتوجه بالشكر والامتنان بالدور الفعال والجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب.

توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة انطلاق

وأكد أن تلك الشراكة تأتي لتفعيل المحور الثالث من محاور استراتيجية انطلاق وهي المواهب التي ترتكز علي تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية وتدريبهم من خلال وجود الاستدامة في كل مشاريعنا وبرامجنا والتأكد من تأثيرها علي المدي الطويل ووصولها لجميع المحافظات.ف 65% من المجتمع المصري من الشباب تحت سن ال35 عام وفي ظل انخفاض التكلفة الاستثمارية الحالية لهذه القدرات البشرية مما يعظم من نجاح مصر ان تكون دائما مركز للقدرات الشبابية والتكنولوجية ليس فقط اقليميا ولكن عالميا. فتوفير التدريب والموارد لجميع فئات الشباب سيكون حافز لهم للنجاح والأبداع مما يجعلهم أدوات نبني بها قاعدة لمستقبل لقطاع ريادة الأعمال المصري

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