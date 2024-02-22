الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناقد فنى يشيد بتنوع دراما "المتحدة" فى رمضان: "وجبة دسمة تُناسب كل الأذواق"

مسلسلات الشركة المتحدة
مسلسلات الشركة المتحدة رمضان ٢٠٢٤

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة ضخمة ودسمة من الدراما التليفزيونية المتنوعة بين المحتوى الكوميدي والاجتماعي والتاريخي، وأيضًا المحتوى المناسب للأطفال.

يأتي مسلسل الحشاشين كواحد من أبرز المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان المقبل ٢٠٢٤ والذي ينتمي إلى فئة المسلسلات التاريخية ويعد الأضخم انتاجًا، كذلك هناك العديد من المسلسلات الكوميدية المتنوعة المنتظرة مثل مسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسني، ومسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم، و"صدفة" للنجمة ريهام حجاج، كذلك هناك العديد من الأعمال الاجتماعية مثل مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد ومسار إجباري بطولة أحمد داش.

وعن هذا التنوع في المحتوى الذي تقدمه الشركة المتحدة خلال سباق دراما رمضان 2024، يقول الناقد الفني رامي عبدالرازق، إن هذا العام يعتبر هو الأضخم في الإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة.

وتابع: الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة خلال رمضان 2024، يُناسب كل الأذواق، وهو ما يضمن نسب رضا مرتفعة عند المشاهدين".

وأكمل: تابع رامي أن اللافت هذا العام أيضًا إنتاج الشركة المتحدة لواحد من المسلسلات ذات النوعية التي لم يكن يتم إنتاجها منذ العديد من السنوات، وهو مسلسلا "جودر"، "ألف ليلة وليلة"، وهو ما يمثل عودة لنوع من المسلسلات افتقده الكثير من الجماهير وأكد رامي أن هذا التنوع يمكنه استقطاب العديد من شرائح المجتمع وفئاته، مما يحقق للدراما المصرية الريادة التي تستحقها.

وأشار عبدالرازق إلى أنه من الجيد أيضًا، تبني المتحدة لفكرة عرض بعض من مسلسلات الـ 15 حلقة فقط، مؤكدًا أن ذلك يعيد الدراما المصرية إلى ما كانت عليه في السابق، فلم تكن مسلسلات رمضان تتجاوز الـ 18 حلقة.

الشركة المتحدة المسلسلات التاريخية بابا جه فراولة نيللي كريم مسلسل صدفة ريهام حجاج أبطال مسلسلات رمضان 2024

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