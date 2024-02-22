الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مناقشة "نشأة المتحف القبطي" في ندوة لرواد الأثاريين المصريين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم المتحف القبطي، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مساء الخميس ندوة تحت عنوان "رواد الآثاريين والمرممين المصريين".

وقدم المحاضرون المهندس عاطف عوض باحث قبطيات وأستاذ العمارة القبطية بدبلومة الدراسات القبطية بالآباء الفرنسيسكان عن "مرقص باشا سميكة ونشأة المتحف القبطي"و ماجد كامل عضو اللجنة البابوية للتاريخ القبطي عن "عزيز سوريال عطية – مؤسس معهد الدارسات القبطية"،و الدكتور نادر ألفي أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي - كلية سياحة وفنادق بجامعة مدينة السادات عن "جودت جبرة – إسهاماته ودوره في الدراسات القبطية"

كما ناقش د.لؤي محمود سعيد محمود– مشرف على مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن "أحوال الآثار القبطية من 2009 إلى 2013م، قراءة في الأوراق الرسمية".

وتأتي هذه الندوة في إطار تعظيم الدولة المصرية لرموزها من العلماء الأجلاء، ونشر الوعي الثقافي عن هؤلاء الرواد لدي للشباب، ورصد أهم نقاط التحول لدى هؤلاء العلماء من الرعيل الأول في مجال علوم الآثار بفروعه المختلفة والذي يضم تاريخا وآثارا وفنون الخط الزمني للحضارة المصرية.

تأتي الندوة كنموذج لتضافر صروح الدولة الثقافية بين مكتبة الإسكندرية الصرح الثقافي المعني بنشر المعرفة وتعزيز أصول الهوية المصرية والتواصل بين كافة فئات المجتمع المصري، قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير البيت الأول للآثار المصرية والمدرسة التي خرجت عددا كبيرا من هذا الرعيل، ومتحف الفن الإسلامي أول دار تضم روائع فنون الحضارة الإسلامية من شتى بقاع العالم والمتحف القبطي، وصروح التعليم العالي في مصر ممثلة في أوائل الجامعات المصرية التي درست بها هذه العلوم في جامعة القاهرة.

وشارك بالحضور في الندوة عدد من شباب الباحثين الاقباط، ودارسي الكليات اللاهوتية.

المتحف القبطي مكتبة الاسكندرية لمرممين المصريين المهندس عاطف مؤسس معهد الدارسات القبطية

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