دعم أمريكي بريطاني ألماني لترشيح الهولندي "مارك روتى" رئيسًا لحلف الناتو

أيدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ترشيح رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت يواجه فيه الحلف تحديات كبيرة وسط حرب روسيا في أوكرانيا وتجدد التساؤلات حول مستقبل الحلف، والتزام الولايات المتحدة بالعلاقات عبر الأطلسي.

وقال مسؤول أمريكي لـ رويترز اليوم الخميس، أن الرئيس بايدن يؤيد بقوة ترشيح رئيس الوزراءالهولندي روتي لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي".

وقال مسؤول بريطاني، إن لندن "تدعم بقوة" روتي لخلافة ينس ستولتنبرغ.

وأضاف: "يحظى روته باحترام كبير في جميع أنحاء الحلف، ويتمتع بمؤهلات دفاعية وأمنية جادة وسيضمن بقاء التحالف قويًا وجاهزًا للدفاع والردع".

وأشار العديد من أعضاء الناتو الآخرين، إلى أنهم سيدعمون الزعيم الهولندي لهذا المنصب، الأمر الذي يتطلب دعمًا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.

وبعد ظهر الخميس، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتز، أيد أيضًا ترشيح روته.

أحد رؤساء الحكومات الاطول خدمة في اوروبا

ويعد “روتي” واحدًا من رؤساء الحكومات الأطول خدمة في أوروبا، حيث كان رئيسًا للوزراء منذ عام 2010، ويُنظر إليه على أنه زوج آمن يمكن أن يكون في وضع جيد للتعامل مع التحديات التي تفرضها عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.

وقال “ترامب” مؤخرا، إنه لن يدافع عن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الذين لم يحققوا أهداف الإنفاق الدفاعي، مما جدد المخاوف في أوروبا بشأن قوة التحالف الأمني عبر الأطلسي.

أدلى روتي، أثناء حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإعلان حملة مستتر للغاية لوظيفة الناتو، قائلاً إن الأعضاء يجب أن "يتوقفوا عن التذمر والتذمر بشأن ترامب" و"علينا أن نعمل مع أي شخص على حلبة الرقص". .

ومع ذلك، حذر دبلوماسي كبير من أن ترشيح روته ليس صفقة محسومة وأن تأييد الدول الكبرى له لا يعني أن جميع الحلفاء متفقون عليه.

ولم تعلن تركيا والمجر، اللتان أخرتا في الأشهر الأخيرة قرارات الناتو الرئيسية في مجالات أخرى، ما إذا كانتا تدعمان روتي.

ويقول المؤيدون إن الزعيم الهولندي هو أحد أفضل السياسيين ذوي العلاقات على الساحة الأوروبية، فضلاً عن كونه سياسيًا متواضعًا، ومعروفًا بحضور الاجتماعات بالدراجة وتدريس الدراسات الاجتماعية في مدرسة محلية. يقال إنه عاش في نفس المنزل المتواضع في لاهاي لسنوات ويفخر بأنه لم يتاجر مطلقًا بسيارة ساب المستعملة التي كان يملكها منذ أكثر من عقد من الزمن.

قال أحد المسؤولين الهولنديين: "تكمن قوة روتي في ثلاثة أشياء: مهاراته في التعامل مع الناس، وعقله العملي، وهاتفه نوكيا (الذي أصبح مؤخراً هاتف آيفون).

وعلى مدى الأشهر الماضية، شغل روتى منصب رئيس الوزراء المؤقت بينما كانت محادثات الائتلاف مستمرة، وظل نشطًا للغاية في السياسة الأوروبية - مما أدى إلى تزايد التكهنات في مقر الناتو بأنه كان يترشح للمنصب الأعلى.