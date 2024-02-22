الخارجية الروسية: خطط الناتو لإرسال أسلحة إلى كييف تكشف تورطه فى الصراع

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء إن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرسال إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف يظهر تورط الحلف المباشر في الصراع.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أوضح أنه لن يتم الآن النظر في قضايا تزويد كييف بالمساعدات العسكرية في إطار رامشتاين فقط، ولكن أيضًا في اجتماعات مجلس الناتو وأوكرانيا، وبعبارات أخرى، فإن التحالف يعتزم تنسيق إمدادات الأسلحة لنظام كييف فى وسط المشاكل المتعلقة بإمدادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الناتو صريح بشأن مشاركته المباشرة في الصراع"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت أنه "في 14 فبراير الماضى، انعقد الاجتماع ال19 لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في مقر الناتو في بروكسل في إطار رامشتاين، وفى أعقاب نتائجه، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عن إطلاق تحالف حول "الدفاع الجوي" بقيادة ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي انضمت إليه 15 دولة، بجانب انضمام 20 دولة إلى "التحالف من أجل إزالة الألغام".