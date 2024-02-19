الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيناتور أمريكى يقترح استبعاد عدد من الدول من حلف الناتو بسبب نفقات الدفاع

حلف الناتو
حلف الناتو

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن الدول التي ترفض الامتثال لمتطلبات رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي يجب استبعادها من حلف شمال الأطلسي.

 

وأضاف جراهام في تصريح لشبكة "سي بي إس": "أعتقد أنه من المنطقي أن يلتزم الجميع بنسبة 2%"، مشيرا إلى أن "19 دولة من أصل 31 بحاجة إلى الدفع لا تخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أريد أن يكون هناك نظام يتم فيه طردك إذا لم تدفع".

 

ووفقا للسيناتور الأمريكي فإن الرئيس السابق دونالد ترامب "محق في أنه يريد أن تفي دول الناتو بالتزاماتها بنسبة 2%".


في قمة مدريد في يونيو 2022، أكد أعضاء الناتو مجددا التزامهم برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي عام 2014، وبناء على طلب من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وعدت الدول الأعضاء فيه بزيادة إنفاقها العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. 

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