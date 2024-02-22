الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد عبدالجواد: الصفقة الاستثمارية الكبرى رسالة ثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصرى

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أهمية إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، موضحا أن هذه الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعمل على توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادى، وستمثل ضربة قاضية لكل من يضارب في العملة الصعبة خلال الفترة الراهنة.

وقال "عبدالجواد"، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، لافتا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتمثل نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، خاصة أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا وأمانًا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

النائب أحمد عبدالجواد الاقتصاد المصرى الصفقة الاستثمارية الكبرى حزب مستقبل وطن صفقة استثمار

الأكثر قراءة

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل.. مبعوث "بايدن" بالشرق الأوسط: المفاوضات مع حماس تشهد تقدمًا ملحوظًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة