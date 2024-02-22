الأربعاء.. تكريم اسم الراحل محمود عزمى بحضور نجوم الفن

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود عزمي، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، تعليق صوتي: الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، مادة علمية وسيناريو: د. عمرو دوارة، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل.

كما يغني الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني "إمتى الزمان"، "أي والله"، "على أد الشوق"، "موال أشكي لمين الهوى".

ويختتم الحفل بإهداء د. هشام عزمي نجل الفنان الراحل درعا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة عطاء والده الفنية.