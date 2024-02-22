الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عاطلين لحيازتهما هيروين بكرداسة

هيروين
هيروين

باشرت نيابة شمال الجيزة، الخميس، التحقيق مع عاطلين لحيازتهما كمية من الهيروين في كرداسة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين ضبط بحيازتهما الهيروين ومبلغ مالي وسلاح أبيض، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات من الهيروين للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين في كرداسة لحيازتهما كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين ضبطا بحوزتهما مخدر الهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة مخدر الهيروين كرداسة سلاح أبيض مبلغ مالي كتابة تقرير

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