الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السبت.. انقطاع المياه بشارع الخليج المصري ومتفرعاته ومنطقة حدائق القبة بالكامل

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصري، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن (شارع الخليج المصري ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل) وضعف المياه عن منطقة (مساكن الأحلام – منطقة الأشراف) بالزاوية الحمراء. 

وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

انقطاع مياه شارع الخليج المصري حدائق القبة شركة مياه الشرب بالقاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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