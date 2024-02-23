اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار بوليكربوس

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بذكرى مار بوليكربوس الشهيد هو مِن تَلاميذِ يوحَنا الحَبيب. إستُشهِدَ في 23 شباط سنة 155. وَصَلت إلَينا أعمَالَ شَهادَتِهِ بِالتَفصيلِ.

جاءَ فيها: قالَ القاضي للأسقُف! "إلْعَنِ المَسيح" فأجابَ بوليكروس:"إنَّني أخدُمُهُ مُنذُ سِت وثلاثين سَنة وَلَم يُسِئ إليَّ في شيء فَكيفَ أجَدِّفُ عَلى مَلِكي ومُخلِّصي؟ إني مَسيحي".

وتَذكُرُ أعمالُ شهادَتِهِ أنَّ الفَرَحَ كانَ يَطفَحُ عَلى وجهِهِ، وَعَيناهُ تَشُعَّانِ بِالنورِ الحَقيقي. وَكانَتِ المُحاكمَةِ عَلَنِيَّةِ أمامَ اليَهودِ والوَثنيين الصارِخين:"هَذا هو ابو المَسيحيين وهادِمُ آلهتِنا، فليُحرَق بوليكروس حَياًّ". زُجَّ الأسقُف في النار، فَلَم تَمُسَّهُ. حِينئذٍ طَعَنَهُ الجَلادُ بالخَنجَرِ، فَسالَت دِماؤُه الطاهِرَة، وَأضرِمَتِ النارُ حَولَهُ، فَصارَ مُحرَقَةِ المَسيح..

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

كان البابا – القدّيس – بولس السادس قد أشار في عدّة مناسبات إلى أنّ "حضارة المحبّة" هي هدفٌ يجب أن توجّه إليه كلّ الجهود في الحقل الاجتماعي والثقافي وفي القطاع الاقتصادي والسياسي، فتجدر الإضافة أنّه يستحيل بلوغ هذا الهدف ما دمنا نقرّ في تفكيرنا وأعمالنا، التي تتناول قطاعات واسعة صعبة في الحياة المشتركة، مبدأ "العين بالعين، والسنّ بالسنّ"، ولا نسعى إلى تحويره وإكماله بروح مغايرة.

ومن الثابت أنّ المجمع الفاتيكاني الثاني يقودنا في هذه الطريق، عندما يشدّد، المرّة تلو المرّة، على ضرورة جعل العالم "أكثر إنسانيّة"، ويعتمد على الكنيسة اليوم للقيام بهذا الواجب. ولن يصبح عالم الناس "أكثر إنسانيّة"، إلاّ إذا أدخلنا فيما للعلاقات الاجتماعيّة بين الناس من نطاق متعدّد الأشكال، بالإضافة إلى العدالة، هذه "المحبّة الرحيمة" التي تشكّل رسالة الإنجيل المسيحانيّة.

ولا يمكن لعالم الناس أن يصبح "أكثر إنسانيّة" إلاّ إذا فسحنا في المكان والزمان – في جميع العلاقات المتبادلة التي تكوّن وجهه الأدبي – للمغفرة التي لا بدّ منها وفقًا للإنجيل. ويشهد الصفح على أنّ المحبّة في العالم أقوى من الخطيئة.

وفضلاً عن ذلك، إنّ المغفرة شرط هام للمصالحة ليس فقط في العلاقة بين الله والإنسان، بل أيضًا في العلاقات المتبادلة بين الناس. وإنّ عالمًا تنتفي منه المسامحة يصبح عالم عدالة باردة جافّة يسعى كلّ بموجبها إلى المحافظة على حقوقه في وجه سائر الناس...

ولهذا، على الكنيسة أن تعتبر أنّ من أهمّ واجباتها – في كلّ مرحلة من مراحل التاريخ، وعلى الأخصّ، في مرحلتنا هذه – أن تبشّر وتدخل في الحياة سرّ الرحمة المعلن عنه، على أسمى درجة، بالرّب يسوع المسيح.