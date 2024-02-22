"التنمية الصناعية": مد سحب كراسات أرض على خريطة الاستثمار الصناعي

أكدت هيئة التنمية الصناعية أنه وفقا ً تلبيةً لطلبات المستثمرين تقرر مد سحب كراسات شروط حجز ٤٥٦ قطعة أرض صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي حتى 7 مارس واستمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل والتقدم والحجز إلكترونيًا بالكامل تيسيرًا على المستثمرين، إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية نسبة (١٠%) من تكاليف المشروع.

تفاصيل طرح خريطة الاستثمار الصناعي المرحلة السادسة

وأفادت هيئة التنمية الصناعية أن نظرًا للكثير من طلبات المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال لمد فترة التقدم وتقديم الطلبات لحجز عدد ٤٥٦ قطعة أرض صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ب ١٠ محافظات، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى٧ مارس القادم بدلًا من ٢٢ فبراير الجارى، وإستمرار تلقي طلبات الحجز حتى ٢٨ مارس القادم لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

فى السياق، أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممَن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح حتى ٢٨ مارس بدلًا من ١٤ مارس القادم وذلك على الأراضى المطروحة، والبالغ مساحتها الإجمالية مليون م٢ تقريبًا، للتخصيص بنظامى التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

كما أعلنت الهيئة أنه فى ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الداعمة لتحقيق المزيد من التيسيرات على السادة المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية نسبة (١٠%) من إجمالى تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة ٥٠% من ثمن الارض.

وجددت الهيئة دعوتها للمستثمرين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع الإلكترونى.