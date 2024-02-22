بلاش تشيل الهم.. آخر ما كتبه هانى الناظر قبل وفاته

أثار خبر وفاة الدكتور هاني الناظر، حزن المصريين، باعتباره طبيب الإنسانية الذي طالما وصف روشتات علاجية لأمراض جلدية دون مقابل ودون حتى لجوء المريض إلى عيادته، بل فقط عن طريق التواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونرصد في التقرير التالي أبرز تصريحات الدكتور هاني الناظر، قبل وفاته إثر إصابته بمرض السرطان.

تصريحات الراحل هاني الناظر

دون الدكتور هاني الناظر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة منشورات خلال فترة مرضه الأخيرة، كان أبرزها: "أحيانًا أضطر للغياب عن التواصل مع حضراتكم بسبب جلسات العلاج، أما هذه الليلة فأنا في فترة تسمح لي بالتواجد معكم واستقبال أسئلتكم الطبية في الأمراض الجلدية والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب لها".

"سبحان الله على بني أدم يفكر في بكره ويقلق من بعده ويخطط لبعد بعده وهو لا يدري ماذا سيحدث بعد دقيقة واحدة، بلاش تشيل الهم وتخاف اعمل اللي عليك وخد بالأسباب واسعى وقم بواجبك واجتهد وخليها على الله واشكره وتفاءل وقول يارب".

"اذكر حضراتكم دائمًا بأن صحتكم هى أغلى ما تملكون في هذه الدنيا فلا تضحوا بها من أجل ما لا يستحق ولا من لا يستحق".

"معلش سامحوني على تأخري في التواصل معكم لاستقبال أسئلتكم الطبية فعدم انتظامي والله خارج عن إرادتي، عمومًا الحمد لله أنا متواجد الآن معكم لمدة حوالي ساعة تقريبًا لاستقبال أسئلتكم وربنا يقدرنإ واستطيع الاجابة على أكبر عدد منها".

"الحمد لله يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة مقبلة بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عنها وكتابة العلاج".