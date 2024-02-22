الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع التطويرات الجارية بحي شبرا شمال العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

تابع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة جهود حى شبرا في أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والتي تتضمن رصف وتغيير وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وإعادة تأهيل الطرق ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

وأكد نائب المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها الرصف والتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات.

المنطقة الشمالية مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير 

 

كما أكد "فوزي" أن المنطقة الشمالية مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء من أجل إظهار المنظر الجمالي والحضاري وتيسير حركة المواطنين لتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة متابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها ومراحل العمل وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية تحقيقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برفع كفاءة مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة.

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حي شبرا تطوير الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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