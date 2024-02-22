السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة أغطية البالوعات في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهم لقيامه بسرقة أغطية بالوعات في السلام وتعاطي مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة السلام بالسجن 3 سنوات.

تفاصيل الواقعة

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته "3 أغطية بالوعات صرف صحي "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية".

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.