الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة أغطية البالوعات في السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهم لقيامه بسرقة أغطية بالوعات في السلام وتعاطي مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة السلام بالسجن 3 سنوات.

تفاصيل الواقعة

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته "3  أغطية بالوعات صرف صحي "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية".

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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