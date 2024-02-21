الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري الأبطال: ساكا ومارتينيلي يقودان هجوم أرسنال أمام بورتو

أرسنال
أرسنال

أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفًا على بورتو البرتغالي في المباراة التي ستقام على ملعب "الدراجاو" في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل أرسنال أمام بورتو على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل دوس سانتوس - جاكوب كيويور

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسار - جابرييل مارتينيلي

أما تشكيل بورتو فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: ويندل - أوتافيو - بيبي - جواو ماريو نيتو

خط الوسط: نيكو جونزاليس - ألان فاريلا - جالينو - بيبي - فرانشيسكو كونسيساو

خط الهجوم: إيفانيلسون 

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