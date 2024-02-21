كنيسة السيدة العذراء تحتفل باليوبيل الذهبى لسيامة القمص أبانوب لويس كاهن سمنود

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي الأثرية بسمنود باليوبيل الذهبى لسيامة كاهنها القمص أبانوب لويس.



وخلال الاحتفالية، تم بث كلمة مسجلة لنيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، لعدم تمكنه من المشاركة في الاحتفالية لسفره.

وهنأ في كلمته، القمص أبانوب باليوبيل الذهبي متمنيًا له دوام الصحة، واستمرار الخدمة الكهنوتية المثمرة.

وشارك في حفل "اليوبيل الذهبي" الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتى تجمعه بالقمص المحتفل به علاقة محبة، وأهدى سيادته درع المحافظة للأب القمص أبانوب تقديرًا لجهوده وعطائه للمجتمع المحلي بمدينة سمنود.



كما شارك في حفل اليوبيل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد من مديرية الأوقاف ورئيس مجلس مدينة سمنود ورؤساء أحياء مدينة المحلة الكبرى.