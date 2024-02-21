الرى تنفذ خطة لتأهيل المنشآت المائية وتجديد كبارى المصارف الزراعية

واصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارات المركزية للموارد المائية في المحافظات وهيئة الصرف، توفير الإحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة خاصة رى الأراضى الزراعية، وعمليات إحلال وتجديد المنشآت المائية المختلفة، وذلك للحد من أية عوائق تواجه وصول المياه إلى المنتفعين.

فى السياق نفسه، نفذت الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وأيضا تنفيذ أعمال الصيانة والتجديد لبعض المنشآت المائية والكبارى التى تستهدف تسهيل حركة المرور على جانبى الترع والمصارف والمجاري المائية.

وتابعت الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة، أعمال إحلال وتجديد كوبرى كيلو 6/300 الموجود على مصرف التحدى، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد العشري، إسماعيل أبو شنب، وعصام يونس، والمهندس رامي والطاقم المعاون له، خاصة مع أهمية الكوبرى فى تسهيل حركة المرور لمنطقة مركز كوم حمادة والقرى المجاورة ومنها قرية دست الأشراف وقرية الحدين.

صرف البحيرة

كما قامت الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة، وعلى رأسها معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الرى بعمل چسات وأخذ عينات خرسانية لتحليلها وبناءا عليه تم الإفادة بعمل إحلال وتجديد الكوبرى لأهميته فى ربط الطريق الزراعى بالطريق الصحراوى، مع متابعة مديرية الطرق والنقل بالبحيرة للأعمال الحالية الجارية.

توفير الاحتياجات المائية لزمامات الأراضى الزراعية

وتفقد المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية في زمام كل من الإدارة العامة لصرف النوبارية وشمال البحيرة، وذلك للحد من أية شكاوى تتعلق بتوفير المياه اللازمة لكافة زمامات الأراضى الزراعية.

كما تفقد رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الانشائية، الأعمال الجارية لتنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، حيث تم المرور على مصب مصرف طرد القلعة ومحطة الحارس وتحويلة وسحارة مصرف غرب النوبارية اسفل المسار الناقل ومحطة 1 علي المسار وتحويلة مصرف العموم.