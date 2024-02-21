المتحف القبطي يستضيف ندوة "رواد الآثاريين والمتحف".. غدا

يستضيف المتحف القبطي، غدا الخميس ندوة عن الآثاريين والمتحف القبطي.

وتأتي هذة الندوة في إطار تعظيم الدولة المصرية لرموزها من العلماء الأجلاء، ونشر الوعي الثقافي عن هؤلاء الرواد لدي للشباب، ورصد أهم نقاط التحول لدى هؤلاء العلماء من الرعيل الأول في مجال علوم الآثار بفروعه المختلفة والذي يضم تاريخ وآثار وفنون الخط الزمني للحضارة المصرية.

تأتي الندوة كنموذج لتضافر صروح الدولة الثقافية بين مكتبة الإسكندرية الصرح الثقافي المعني بنشر المعرفة وتعزيز أصول الهوية المصرية والتواصل بين كافة فئات المجتمع المصري، قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير البيت الأول للآثار المصرية والمدرسة التي خرجت عدد كبير من هذا الرعيل، ومتحف الفن الإسلامي أول دار تضم روائع فنون الحضارة الإسلامية من شتى بقاع العالم والمتحف القبطي، وصروح التعليم العالي في مصر ممثله في أوائل الجامعات المصرية التي درست بها هذه العلوم في جامعة القاهرة.

ويتضمن برنامج الندوة افتتاح الفاعلية بحضور الدكتورة جيهان عاطف – مدير عام المتحف القبطي، وأول محاضرة عن موضوع " مرقص باشا سميكة ونشأة المتحف القبطي"،بحضور عاطف عوض – باحث قبطيات – أستاذ العمارة القبطية في دبلومة الدراسات القبطية بالإباء الفرنسيسكان

كما تناقش الندوة موضوع "أحوال الآثار القبطية من 2009 الي 2013... قراءة في الأوراق الرسمية" والذي يناقشه الدكتور لؤي محمود سعيد محمود– مشرف على مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية 12:45 – 13:15 "عزيز سوريال عطية – مؤسس معهد الدارسات القبطية".

ويناقشر ماجد كامل - عضو اللجنة البابوية للتاريخ القبطي موضوع "جودت جبرة – اسهاماته ودوره في الدراسات القبطية" بحضور الدكتور نادر الفي- أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي - كلية سياحة وفنادق بجامعة مدينة السادات.