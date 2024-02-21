الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تخفيض أسعار اللحوم والدواجن فى رمضان.. تفاصيل خطة الحكومة لأجل المواطن

لحوم
لحوم

قال مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن الحكومة تستعد لتقديم دعم متميز للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك؛ من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن واللحوم.

توفير 100 ألف طن لحوم مجمدة

وأوضح "وهبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر تخفيض أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق المحلية، سواء من خلال التدخل المباشر أو من خلال توجيهات للموردين للتقيد بأسعار محددة.

وتابع: كما تتخذ الحكومة إجراءات لضمان توفر كميات كافية من هذه السلع في الأسواق، وذلك لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، حيث تشهد الموانئ المصرية استقبال عدد 100 ألف رأس من العجول الحية و100 ألف طن من اللحوم المجمدة سيتم طرحها في الأسواق مطلع مارس المقبل استعدادًا لاستقبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن تلك اللحوم سيتم طرحها بأسعار منخفضة في المنافذ الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث إن سعر الكيلو اللحوم المجمدة الهندي يصل إلى 260 جنيهًا للكيلو، بينما تصل أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة ما بين 300 إلى 350 جنيهًا، حيث إنه سيتم طرحها داخل المجمعات التي قامت الغرف التجارية بها بالتعاون مع محافظة الجيزة والقاهرة، والتي تم فتحها أمام المواطنين.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق الاهتمام الكبير بضمان الرفاهية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية خلال شهر رمضان، وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم في هذا الوقت الخاص، مشيرًا إلى أن اللحوم متوفرة وبشكل كبير، ولا يوجد نقص في اللحوم سواء المستوردة أو البلدي.

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