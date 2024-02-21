سائقو "التريلا" شبح يهدد سلامة المواطنين على الطرق

ما زالت سيارات النقل الثقيل شبحًا على الطرق خاصة السريعة؛ لارتكابها الكثير من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وقائدي السيارات، وكانت آخر تلك الوقائع هي دهس ثلاثة شباب بمنطقة المرج.. وفي هذا التقرير نرصد الوقائع والعقوبات.

سائق تريلا يدهس 3 شباب بالمرج

في منطقة المرج، تسبب سائق تريلا في حادث بشع بسبب دهس 3 طلاب، حيث تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة للسيارة وأنه أثناء قيادته السيارة كان يرجع للخلف فدهس الضحايا، مما تسبب في وفاتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.



تريلا تدهس 4 سيارات في الإسكندرية

وفي الإسكندرية، وقع حادث بشع على الطريق الصحراوي المتجه من الإسكندرية للقاهرة بين 4 سيارات أجرة "ميكروباص" وملاكي، بالقرب من كوبري الثروة السمكية، في نطاق حي أول العامرية، الإسكندرية مما أسفر عن مصرع 15 مواطنًا وإصابة 7 آخرين.



المصابون هم كلِ من: آية مصطفى أحمد، 25 عاما،، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، محمود حلمي كامل، 37 عاما، اشتباه نزيف بالبطن والصدر، رقية عبد الله أحمد، 16 عاما، اشتباه كسر بالكوع الأيمن، محمد عبد الحميد كامل، 43 عاما، نزيف بالمخ والصدر، محمود فتحي، 28 عاما، ارتجاج، علي محمود عبد الرحيم، 64 عاما، ارتجاج، ومنى رضوان كامل، 36 عاما، كدمات في أنحاء الجسد.



وتبين وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل، و4 سيارات أجرة "ميكروباص" وملاكي، مما أدى لانقلاب إحداهم، واحتراق أخرى، بالإضافة إلى وجود سيارة ثالثة أسفل السيارة النقل، وتم إطفاء الثانية، وتبين أن التريلا دهست "ميكروباص" بركابه.

سائق تريلا تسبب فى تصادم بدائرى الرماية

وعلى الطريق الدائري بالمريوطية، وقع حادث سير من سيارة تريلا مع 5 سيارات أعلى الطريق الدائرى اتجاه الرماية وسقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف مما أدى لإصابة شخصين، وكسر سور الطريق الدائري.

وتبين أن المتهم لم يستطع السيطرة على السيارة المتسببة في الحادث بسبب السرعة الزائدة والحمولة مما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات من الخلف والسير بهم لمسافة تزيد عن العشرين متر مما أسفر عن سقوط عدد من السيارات من أعلى دائرى الرماية.



نصائح لتجنب حوادث الطرق وخاصة بسبب النقل الثقيل

دائمًا ما تحذر الإدارة العامة للمرور سائقي النقل الثقيل من اتباع التعليمات خلال القيادة خوفًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.

كما أنها من المفترض أن تكون خط سيرها على الطرق الخارجية للمدن تجنبًا للتصادم مع باقي المركبات على الطرق ولا يسمح له بدخول المدن من الداخل إلا في أوقات منتصف الليل.

ومن أهم التعليمات لتجنب سائق التريلات الحوادث هو الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

التأكد من صلاحية الإطارات والفرامل، وعدم التسابق أو القيادة بسرعات جنونية على الطرق، الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- وتجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق، والتزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والمحاور السريعة، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران، وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ، وعدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.



عقوبة مخالفة سيارات النقل الثقيل إجراءات السلامة على الطرق

ونجد أن سيارات النقل الثقيل لديها بعض القواعد والشروط التي تتعرض للمخالفة إذا خالفتها على الطرق وهي وزن الحمولة نقل خفيف 2000 كيلوجرام، ارتفاعها، عرضها، طولها.



ويحدد في رخص مركبات النقل، أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها، وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة.



ويعاقب قانون المرور عند مخالفات عربات النقل أي من الشروط السابق ذكرها، بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.



أما قانون المرور الجديد فقد فرض عقوبة على سائقى السيارات النقل الثقيل، أثناء السير على الطرق لمنع الحوادث ومنها التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد عن ألف جنيه.

ويعاقب القانون على مخالفة الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة ما بين 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.



كما أن مخالفة تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق وتوقف حركة المرور دائما تقع ضمن نصوص المادة الـ79 التى تدخل تحت الشريحة الرابعة، ويتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.