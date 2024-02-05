بعد تريلا العجوزة.. حوادث سيارات النقل الثقيل عرض مستمر على الطرق السريعة

شهدت الأيام الأخيرة حوادث مروعة نتجت عنها سيارات نقل ثقيلة، بسبب الرعونة والإهمال، مما أسفر عن وقوع العديد من الحوادث والإصابات بين المواطنين، وتسبب في تلفيات في السيارات والطرق.



وخلال التقرير التالي، يرصد "الدستور" الحوادث والأضرار التي نتجت عنها سيارات نقل ثقيلة خلال الفترة الماضية والعقوبات المفروضة قانونًا، وكيف تعامل قانون المرور مع المخالفات التي ترتكب من قبل سائقي سيارات النقل الثقيل.



آخر تلك الحوادث التي وقعت بسبب سيارات النقل الثقيل كانت في محافظة الجيزة صباح الإثنين، حيث اصطدمت سيارة نقل تريلة بكوبري المشاة في ناحية ميدان لبنان بالعجوزة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالكوبري والسيارة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين عدم وجود إصابات بين المواطنين، وقامت الأجهزة الأمنية بإرسال أوناش ومعدات لرفع وإزالة آثار الحادث.

تريلا تصطدم بكوبري عرابي بالمهندسين

وقبل هذه الحادثة بنحو شهرين، وعلى غرارها حدث حادث آخر ناتج عن اصطدام "صندوق قلاب" لسيارة نقل بجسم الكوبري مما أدى إلى انفصال جزء منه وسقوطه. وذلك أثناء سير سيارة النقل قلاب حدث عطل في القلاب، مما تسبب في فتحه والاصطدام بالكوبري مما أدى إلى الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لسقوط كوبري المشاة في محور أحمد عرابي في المهندسين، أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري مما أدى إلى سقوطه. حيث أنه أثناء سير سيارة النقل قلاب حدث عطل في القلاب، مما تسبب في فتحه والاصطدام بالكوبري المعدني للمشاة، مما نتج عنه سقوطه على الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل. وقامت الأجهزة المعنية باستخدام معدات لرفع حطامه من على الطريق.

سيارة نقل تدهس سيارات بدائري المريوطية

وخلال شهر يناير الماضي، اصطدمت سيارة مقطورة محملة بمواد بناء بـ 8 سيارات على الطريق الدائري لمحور المريوطية بسبب انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى عدم قدرته على تقدير المسافات بين السيارات على الطريق. ونتج عن ذلك اصطدامه بالسيارات، وانقلاب سيارة ملاكي وميكروباص، وسقوط سيارتين من أعلى الكوبري، إحداهما كانت محملة بالأغنام، وأصابة 5 أشخاص نتيجة للتصادم.

قانون المرور يحدد ضوابط سير النقل الثقيل على الطرق

نص قانون المرور على بعض الضوابط التي لا يجب الخروج عنها، والمخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض المخالفون لعقوبات وغرامات مختلفة على حسب نوع المخالفة.

ونصت المادة 74 من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية على غرامة مرورية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر على كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة نقل خفيف 2000 كيلوجرام، أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

ويحدد في رخص مركبات النقل، أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها، وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة.

- عدم التزام الشاحنات ومعدات النقل الثقيل بالمسار الأيمن

- منع مرور سيارات النقل من حمولة (5) أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 ليلًا في المنطقة المحصورة من مطلع محور المريوطية الجديدة في الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين (اتجاه الشرق).

- يسمح بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

- يسمح مرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة فى المنطقة ما بين مطلعي محور المريوطية الجديد مرورًا بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الزراعي (اتجاه الغرب) وحتى الوصول لمدخل محور الفرق سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين.

- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.

- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية

- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة

- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.