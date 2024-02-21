مسؤلو «الإسكان» يتابعون تنفيذ المشروعات القومية للمرافق ومحطات الصرف والمياه بالمنصورة الجديدة

استقبل المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز مدينة المنصوره الجديدة، المهندس أشرف فتحى محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة والوفد المرافق له.



أستهل المهندس محمد الغمراوي الزيارة بعرض تفصيلى عن المدينة والخطة الاستثمارية ومشروعات المرافق ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها.



وتابع المهندس أشرف محمود مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والوفد المرافق له المشاريع التي تم تنفيذها بالمدينة وكورنيش المنصورة الجديده بطول 4.2 كيلو متر



كما تفقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الطريق الدولي التى تعمل بطاقة (1الف متر مكعب لكل يوم)، ومحطات رفع الصرف الصحي.

ووجه مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحي.

واستكمل وفد هيئة المجتمعات العمرانية جولته التفقدية لمتابعة أعمال محطة مياه تحلية مياه البحر كأول محطه في الدلتا بطاقه 160الف متر مكعب والمرحله الاولي 80الف متر مكعب في المأخذ و40الف متر مكعب لباقي الوحدات.

واستعرض المهندس ياسر كحله نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق لكامل الوحدات شرحا تفصيليا ابتداءا من المأخذ البحري ثم المعالجه الابتدائيه DAF لإزالة الشحوم والرواسب ووحدات MMF مكونه من فلاتر متعدده ثم المرحله الرئيسيه R O حيث يتم نزع ملوحه مياه البحر، ثم وحدة النلامس بالكالسيت لضبط قلوية المياه ثم خزان المياه المنتجه وعنبر المضخات.



وأشاد المهندس اشرف فتحى بالمجهود المبذول بالمدينة، مؤكدا على مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ياتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية المرافق بالمدن الجديدة.