قصواء الخلالى تدافع عن دور مصر البارز فى القضية الفلسطينية.. وتنتقد المزايدين

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تلعب دورا رائدا في دعم القضية الفلسطينية، وأن جيشها لا يتدخل إلا فيما يخدم مصالحها وأمنها.

وقالت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، إن الجيش المصري له تاريخ مشرف في الدفاع عن الأراضي المصرية، وأن أبناءها وإخوانها في الجيش يحمون بلادهم وثرواتهم، وأضافت: "لا نتحرك إلا لما يصب في مصلحة مصر وشعبها".

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال الصهيوني بشجاعة وصمود، وأنه لن يتنازل عن حقه في أرضه وعاصمته، وقالت: "التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".

وأكدت أن مصر تتصدر الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية، وأنه لا مجال للمزايدة على دورها: "انظر إلى الخريطة وتعرف على من يقف مع القضية ومن يتخاذل عنها"، واختتمت حديثها بالقول إن مصر وفلسطين تشكلان قوة عظيمة في المنطقة، وأن التاريخ سيذكر دورهما، معبرة: "نتنياهو وحكومته لن ينجوا من عقاب شعبهم والعالم".