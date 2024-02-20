الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد موسى: إسرائيل تعترف بدور مصر فى تأمين حدودها (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن بعض الحقائق المهمة بشأن العلاقات بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تقوم بأي نشاط عسكري في منطقة فيلادلفيا التي تفصل بينها وبين غزة إلا بعلم وموافقة مصر، مشيدًا بالدور الأمني الذي تقوم به مصر في حماية حدودها.

وأشار موسى، في برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، إلى أن هناك فرقًا بين ما يقوله المسئولون الإسرائيليون في الاجتماعات الرسمية وما يتداوله الإعلاميون المتشددون منهم في وسائل الإعلام، موضحًا أن الإسرائيليين يتابعون بشغف ما يقوله الإعلام المصري وينقلونه ويحللونه بدقة.

ونقل، عن تقرير إسرائيلي قال فيه: تعلموا من مصر كيف تؤمن حدودها، ما يدل على احترامهم لمصر ودورها في المنطقة، كما ذكر أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان قد رفض طلبًا أمريكيًا لإنشاء قاعدة عسكرية في مصر، مؤكدًا أن أمريكا هي المسئولة عن نشر الإرهاب في العالم.

وتحدث، عن غزو أمريكا للعراق في 2003 بذريعة وجود أسلحة نووية، والذي أدى إلى تدمير البلاد وعدم العثور على أي أسلحة، واختتم قائلًا: إن أمريكا تعتمد على إثارة الصراعات والحروب بين الدول للحفاظ على نفوذها، مضيفًا أنها كانت تخطط لتدمير مصر في 2011.

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