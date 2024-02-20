غادة شلبي: نتبادل الرؤى والمقترحات للنهوض بمنتج السياحة الصحية

أشارت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار إلى المؤتمر الدولي للسياحةالصحية الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء خلال أوائل شهر مارس القادمبالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم خلالة تبادل الرؤى والمقترحات للنهوض بمنتج السياحة الصحية والاستفادة من تجارب الدول المختلفة الرائدة فيهذا المجال، معربة عن أملها بأن تسفر أعمال هذا المؤتمر عن توصياتهادفة تساهم في النهوض بمنتج السياحة الصحية ووضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي عُقدت برئاسة النائبة سهير عبد السلام وكيل اللجنة، وبحضور النائب محمود القط أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة المقترحين المقدمين من عضوين من أعضاء اللجنة بشأن تنمية السياحةالعلاجية، وتوفير وحدة لها بمحافظة الوادي الجديد.

وقد حضر الاجتماع كل من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفيرة مروة حجازي نائب مساعد وزير الخارجيةللشئون الثقافية، والسفير كريم السادات نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحةوالسكان للسياحة العلاجية، والمستشار محمد فايز مستشار وزير التنمية المحلية للشئون البرلمانية، والسيد عبد المعطي أبو زيد مستشاررئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

السياحة الروحانية

ومن جانبه تحدث المهندس عادل الجندي عن تبني الدولةاستراتيجية تقنية للدمج ما بين الأنشطة والمنتجات المختلفة فعلى سبيلال المثال يمكن دمج السياحة الروحانية في المشروع القومي لتطوير موقع(التجلي الأعظم) الذي تقوم الدولة بتنفيذه في مدينة سانت كاترين معالسياحة الاستشفائية القائمة على النباتات الطبية المتوفر، كما تقومالدولة حاليًا بإعداد مخططات استثمارية لبناء فنادق بيئية حول بحيرةنبع الحمراء والتي تعد أحد نقاط العائلة المقدسة، حيث يمكن للسائحين زيارة موقع العائلة المقدسة بالإضافة إلى ممارسة السياحة الاستشفائيةحول البحيرة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية القائمة على الدمج ما بين المنتجاتالسياحية تضمن تحقيق أكبر قدر من العوائد السياحية لمنتج السياحةالاستشفائية لحين الانتهاء من تطوير هذا المنتج والنهوض به ليكون منتج متكامل قائم بذاته يمكن للدولة الترويج والتسويق له.

وخلال الاجتماع، قامت نائب الوزير بالرد على التساؤلات والاستفساراتالتي تم طرحها من قِبل النواب فيما يتعلق بملف السياحة الصحية