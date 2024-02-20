الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: نعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالعمل مع مصر وقطر

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، أن  واشنطن تعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالعمل مع مصر وقطر.

وأكدت المندوبة الأمريكية، خلال جلسة مجلس الأمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم رغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم بالمنطقة.

الحرب بغزة

وتابعت:" واشنطن مؤمنة بأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

قرارات مجلس الأمن 

وأضافت:"  التوصل إلى تهدئة في الوقت الحالي قد يؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، والعملية العسكرية الواسعة في رفح الفلسطينية لا ينبغي أن تبدأ ولا بد من حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات الأساسية".

واستطردت:"  نص القرار الأمريكي يهدف إلى دعم حل الدولتين في إطار سلطة فلسطينية مجددة".
 

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن اكسترا نيوز جلسات مجلس الأمن الحرب بغزة

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