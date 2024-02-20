رئيس التدريب بالوطنية للصحافة: نعمل على تدعيم المؤسسات القومية بكل أشكال التكنولوجيا

أكد سامح عبدالله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة رئيس لجنة التدريب بالهيئة، حرص الهيئة على توفير كل أشكال التدريب للصحفيين والإداريين بالمؤسسات الصحفية القومية، موضحا أن الهيئة تعمل على تدعيم المؤسسات القومية بكل أشكال التكنولوجيا والتطوير والحداثة العالمية، وذلك لإعداد كوادر مواكبة للتطور.

وتحدث عبدالله، خلال الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة على مدار ثلاثة أيام للصحفيين بالصحف والمؤسسات القومية، بعنوان "الصحافة الإلكترونية"- عن خصائص الصحافة الإلكترونية.

وقال رئيس لجنة التدريب إن الصحافة الإلكترونية تقدم خدمات إعلامية لا تتوافر في الوسائل الإعلامية الأخرى، مشيرا إلى أن التليفون المحمول سيكون المصدر الرئيسي لتلقي المعلومات، وبالتالي سيفرض فنونا إعلامية لم تكن موجودة من قبل.

وحول استخدامات الصورة، أكد "عبدالله" أن الصور المستخدمة في المواقع الإلكترونية يجب أن تتميز بالحركة والعمق والتباين، لأن جزءا منها من هوية الموقع ومصدر لجذب القراء، وبهدف تجنب الملل وتبسيط الأفكار.

وأضاف أن التباين مطلوب في أي فن من الفنون حتى لا نشعر بالملل، ويجب أن يكون هناك تركيز على الشكل مع المضمون، وضرورة تقديم أفكار جديدة غير تقليدية، مع التركيز على المهنية.

وأشار إلى أن هذا التباين يجب أن يشمل جميع محتويات الصفحة من الحجم والعنوان والصور والمحتوى، وأن تكون الموضوعات متنوعة من حيث القوالب والأشكال.

ولفت إلى أنه "لا بد من توفير مقومات العمل الصحفي، ونحاول جاهدين أن نقوم بالتدريب، حتى نصل إلى العالمية من خلال الاهتمام بمنظومة العمل داخل المؤسسات الصحفية بشكل عام، وليس لنا رفاهية الاختيار للوصول للعالمية، ونحن قادرون على فعل ذلك، لأننا نستطيع أن نكون الأفضل".

ونوه بأن الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة هدفها نشر الوعي لمواكبة المتغيرات على المستوى العالمي، وتطوير الأداء المهني، وخلق جيل جديد من الصحفيين المتميزين لممارسة العمل المهني كما يجب أن يكون.