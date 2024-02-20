"يحقق فوائد مذهلة".. فنجان من مرق العظام الساخن بديل "القهوة الصباحية"

وفقًا لبعض الأشخاص المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن استبدال قدح القهوة الصباحي بكوب من المرق عالي البروتين لا يؤدي فقط إلى التخلص من مشكلة الكحة الشديدة، بل يوفر طاقة صباحية دون آثار الكافيين المتوترة.

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، فإن تناول مرق العظام يمنح بشرة صافية وهضمًا أفضل، ويعتبر استهلاك مرق العظام آمنًا بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس، ويمكن أن يكون تناول مرق العظام إضافة صحية لنظامك الغذائي عند تناوله باعتدال، فيساعد تناوله على تخفيف آلام المفاصل، ودعم صحة الأمعاء، وحتى تقليل التجاعيد أو الوقاية منها.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأشارت دراسة أجريت على الفئران عام 2021 إلى أن مرق العظام يمكن أن يعكس الضرر الناجم عن التهاب القولون التقرحي، فهو مصدر جيد للبروتين، وهو من المغذيات الكبيرة الأساسية، فعلى الرغم من أنه ليس بروتينًا كاملًا، مما يعني أنه يفتقر إلى بعض الأحماض الأمينية، إلا أنه لا يزال بإمكانه المساهمة في تناول البروتين اليومي، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من مرق عظام اللحم البقري العضوي على 9 جرامات من البروتين، أي 18% من القيمة اليومية البالغة 50 جرامًا لشخص يتناول 2000 سعرة حرارية يوميًا.

ما هو المشروب البديل للقهوة

وبحسب ما ذكر في الموقع، فيحتوي مرق العظام على ما يقرب من 350 ملليجرام، أو 15% من الحد اليومي الموصى به للصوديوم، في كل كوب.

وفى حال عدم القدرة الكافية على الإقلاع عن تناول القهوة فى الصباح الباكر، فإن شرب مزيج من المشروبين في الصباح يمكن أن يساعد في تقليل التوتر المرتبط بتناول القهوة