الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": تغليظ عقوبة احتكار السلع خطوة إيجابية لضبط الأسواق

هشام عبدالعزيز رئيس
هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، واصفًا الخطوة بـ"الإيجابية" التي تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

txt

حبس وغرامة.. "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تغليظ عقوبة احتكار السلع

وأضاف عبدالعزيز، في بيان، أن الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنه سيكون لها أثر كبير في ضبط الأسواق، خاصة في تنامي حالات جشع التجار واحتكار بعضهم السلع، خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كافة القرارات التي تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة، وتكثيف حملات الكشف عن تلاعب الموزعين أو التجار في أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات كان الحزب قد دعا إليها في وقت سابق في جلسات الحوار الوطني، وكذلك في عدة بيانات وتصريحات صدرت عن الحزب وقياداته خلال الفترة السابقة.

txt

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كل الإجراءات التي تسهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه لا بد أن تكون على قمة أولويات الحكومة والمجالس النيابية، مؤكدًا انعكاس ذلك على توفير حياة كريمة للمواطن من جهة، وعلى تقوية الجبهة الداخلية من جهة أخرى، وقطع الطريق على كل من يحاول كسر الاصطفاف الوطني من مدخل الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة مكاشفة الرأي العام وسماع صوت المواطن والتفاعل الحكومي معه بإيجابية، بجانب أهمية مشاركة المنظمات الأهلية والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الحكومة في رفع صوت المواطن وترجمة احتياجاته إلى سياسات وبرامج عمل حكومية ناجزة وفعالة.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الحكومة

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟