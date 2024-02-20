كرم جبر: ثورة الذكاء الاصطناعي تمضي بسرعة والإعلام أول المتأثرين بها

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ثورة الذكاء الاصطناعي تمضي بسرعة كبيرة، وسيكون لهذا تأثير كبير جدا على كافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الإعلام أول المتأثرين بهذه الثورة.



جاء ذلك خلال جلسة "الإعلام العربي في مواجهة التحولات.. رؤى وزارية لمعالم مستقبلية"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند المبيضين، ووزير شؤون الإعلام البحريني رمزان النعيمي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، بالرياض في المملكة العربية السعودية.



وتابع:"الإعلام كصناعة لم نعد نمتلك منها الكثير، فهناك شركات كبرى تسيطر على الإعلام، لذا يجب التركيز على المحتوى، وهنا يجب أن نواجه غزو الثقافة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي لا تتوافق مع تقاليد مجتمعاتنا العربية".



وأضاف:"لو نظرنا على المحتوى الذي نستقبله من المنصات الإعلامية العالمية نجد إن كثيرا مما يبث عليها يتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية فهي تبث برامج وأفلاما تروج للعنف والإلحاد والتكفير والمثلية وكثيرا من القضايا التي تتعارض مع ثقافاتنا وتقاليدنا وأعرافنا العربية".



وواصل:"لذلك يجب وضع ضوابط، لكن ليس المقصود منها الحجب ولكن من خلال مخاطبة هذه الشركات الكبرى التي تمتلك هذه المنصات لمراعاة الثقافة والتقاليد والقيم العربية وإنتاج محتوى عربي آمن يتناسب مع مجتمعاتنا حتى نحمي شبابنا وأطفالنا من هذا المنصات".



وأردف:"يجب أن نغرس في نفوس أطفالنا وشبابنا والأجيال الجديدة الهوية الوطنية وحب الوطن والقيم، وهذا دور الإعلام"، مشيرًا إلى أن الإعلام الرسمي ليس هو المسيطر حاليا، فهناك في مصر على سبيل المثال 80 مليون مصري لهم حسابات على "فيسبوك" وكل واحد من هؤلاء يعتبر منصة إعلامية، لذلك يجب مراعاة ذلك.



وهنأ المملكة العربية السعودية، بذكري التأسيس، كما هنأ وزير الإعلام السعودي على نجاح المنتدى.



ومن جهته؛ قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، إن التحول الرقمي مهم جدا لكن الأهم هو مضمون وشكل وضوابط والمرجعيات التي تحكم المحتوى خاصة قيم المصداقية والدقة والتقاليد وخصوصية المجتمعات للوصول إلى الجهات المستهدفة في الوقت المناسب.



وأضاف وزير شؤون الإعلام البحريني رمزان النعيمي: "إن الجهات التكنولوجية أصبحت اليوم تقود المشهد الإعلامي، وتتحكم في المادة الإعلامية، وبالتالي أصبحنا أمام تحديات جديدة تفرض علينا مواجهتها واستغلال الفرصة والتعامل معها".



وتابع:"علينا أن نوفر بيئة استثمارية وقانونية وبنية تحتية قوية، من أجل إيصال الرسالة الإعلامية الوطنية الصادقة إلى مجتمعاتنا والبعد عن الأخبار الكاذبة والصور المزيفة والشائعات".



وبدوره، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي: إن التجربة الإعلامية في ليبيا لها خصوصية لعاملين مهمين الأول أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية بها كثير من الإشكاليات ما بين المجتمع والسلطة، وكذلك تعرضت ليبيا إلى فيضان كبير جدا مؤخرا كان له تأثير خطير على ليبيا، لذلك تتعاظم مهمة الإعلام الليبي الرسمي لمعالجة هذا الوضع.



وأضاف أن "الإعلام الحكومي يعتبر ناجحا إلى حد كبير في إدارة المشهد الإعلامي في ليبيا حتى الآن"، مشيرا إلى أن وزارته اعتمدت لأول مرة لائحة الاتصال الحكومي التي أكدت على أهمية مراعاة التنوع الثقافي في ليبيا.



وانطلقت اليوم الثلاثاء برعاية وزير الإعلام السعود سلمان الدوسري، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، على مدى يومين في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على ألفي من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، و80 جهة إعلامية.