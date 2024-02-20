المشدد 10 سنوات لمتهمين بترويج 40 طربة حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير على شرباس، بمعاقبة فني وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه؛ لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31037 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة.



وتبين من التحقيقات قيام كل من "م.ا.ع" فنى معدات و"ف.ص.س" صنايعى، بمزوالة نشاط فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليهما، وبحوزة المتهم الأول جوال بلاستيكى.

بفض محتوياته، تبين أن يحوى على 39 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهتما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.