الداخلية التونسية: القبض على إرهابى خطير فى كمين محكم قرب جبال القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات أمنية مشتركة تمكنت من القبض على عنصر إرهابي خطير، إثر نصب كمين محكم في أحد الطرق المؤدية إلى جبال القصرين غربي البلاد.

وأوضحت الداخلية التونسية ـ في بيان ـ أن الإرهابي كان بحوزته أسلحة وحزام ناسف، مبينة أنه انضم إلى التنظيمات الإرهابية منذ عام 2014، وشارك في عمليات إرهابية استهدفت تشكيلات أمنية وعسكرية، كما أنه متورط في عملية قتل أحد المدنيين وعمليات سلب وترويع للمواطنين.

وأشارت الداخلية التونسية إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العمومية التي أمرت بفتح تحقيق وإيداع المتهم السجن.