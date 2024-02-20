رئيس قسم الخارجى بـ"الدستور" يكشف لـ"إكسترا لايف" تفاصيل محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

أجرى الإعلامي محمد عبد العال، جولة داخل صالة تحرير جريدة "الدستور"، مساء أمس، ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وتحدث عبد العال، مع الكاتب الصحفي محمد عمر، رئيس قسم الخارجي بجريدة "الدستور"، حول قيام محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى إحاطات من قبل 52 دولة، والتي سيكون من بينها مصر يوم الأربعاء القادم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.

وأوضح عمر، أن المنظمات الدولية تلعب دورًا فعالًا في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وداعميها بشكل أساسي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك سلطة قانونية وأخلاقية تلزم الاحتلال الإسرائيلي وداعميه عن التوقف فيما يجري الآن في غزة من جرائم إبادة أو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية.

الكاتب الصحفي محمد عمر

وأضاف عمر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية أن تبدي فتوى استشارية بشأن قانونية ومشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.

وتابع: أهمية هذا الحدث أن هذه هي المرة الثانية التي ستصدر فيها محكمة العدل الدولية قرار بشأن الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن تجريم أي أنشطة فيما بعد أو عدم مشروعية أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال.