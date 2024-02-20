الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس قسم الخارجى بـ"الدستور" يكشف لـ"إكسترا لايف" تفاصيل محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عمر

أجرى الإعلامي محمد عبد العال، جولة داخل صالة تحرير جريدة "الدستور"، مساء أمس، ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وتحدث عبد العال، مع الكاتب الصحفي محمد عمر، رئيس قسم الخارجي بجريدة "الدستور"، حول قيام محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى إحاطات من قبل 52 دولة، والتي سيكون من بينها مصر يوم الأربعاء القادم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.

وأوضح عمر، أن المنظمات الدولية تلعب دورًا فعالًا في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وداعميها بشكل أساسي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك سلطة قانونية وأخلاقية تلزم الاحتلال الإسرائيلي وداعميه عن التوقف فيما يجري الآن في غزة من جرائم إبادة أو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية.

الكاتب الصحفي محمد عمر

وأضاف عمر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية أن تبدي فتوى استشارية بشأن قانونية ومشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.

وتابع: أهمية هذا الحدث أن هذه هي المرة الثانية التي ستصدر فيها محكمة العدل الدولية قرار بشأن الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن تجريم أي أنشطة فيما بعد أو عدم مشروعية أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال.

الإعلامي محمد عبد العال الدستور صحافة لايف الكاتب الصحفي محمد عمر رئيس قسم الخارجي الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة جرائم إبادة الاحتلال

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

عاجل.. عشرات الشهداء والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. غارات أمريكية وبريطانية على مزرعة فى محافظة الحديدة بـ اليمن

عاجل.. 12.4 مليار دولار صادرات مصرية لأكبر 5 أسواق عالمية خلال 11 شهرًا

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة