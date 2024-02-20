أبرزها إحياء ذكرى الناقد دكتور عبد المنعم تليمة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

إحياء ذكرى الناقد الراحل دكتور عبد المنعم تليمة، والذي غادر عالمنا 27 فبراير من العام 2017، واحدة من فعاليات اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي الخامسة مساء، ينظم ويحتضن، مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية، أمسية واحتفالية بالناقد الدكتور عبد المنعم تليمة، وذلك ضمن أمسيات مشروع “أساتذتنا”، ويشارك في الأمسية بالحديث عن رحلة “تليمة” الفكرية والإبداعية، دكتور سامي سليمان رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، يدير الندوة دكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب الحديث والمقارن.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى السادسة مساءً، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتريوم بمكتبة الإسكندرية، لمناقشة رواية “كفر ورد”، للكاتب المصري خالد عبده، ورواية “الغرفة المظلمة” للكاتبة السودانية ريم عثمان، وهي الرواية الأولى لكل منهما، يناقش كل من المبدعين رواية الآخر، ويناقش العملين معًا الناقد مصطفى حسين الجعفري. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات نادي سينما مركز نظر الثقافي، بمقره الكائن في 118 شارع مجلس الشعب، الفيلم الروائي الطريل “Perfect Days”، أو أيام مثالية، للمخرج فيم فيندرز الذى شارك فى كتابة السيناريو مع تاكوما تاكاساكي. وهو إنتاج مشترك بين اليابان وألمانيا، وبطولة كوجي ياكوشو. الفيلم إنتاج العام الجاري 2024 وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، وبمناسبة ذكراه الحادية عشر، وفي إطار إهتمام وزارة الثقافة برموز الفن والابداع، يحتفل مركز الابداع الفني بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة - التابع لقطاع صندوق التنمية، في الخامسة مساء بذكرى الفنان الكبير محمد العزبي. حيث تقام ندوة وأمسية فنية يقدمها المطرب أحمد إبراهيم بحضور أسرة الراحل الكبير.

وفي السابعة مساء، تعقد بمكتبة ديوان فرع الزمالك، أمسية لمناقشة وتوقيع وحفل إطلاق كتاب “زيارة متأخرة لجنينة الحيوانات”، والصادر عن دار ديوان للنشر، للكاتب إسلام صلاح الدين، يدير النقاش حسين الحاج وأمير زكي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في نادي أدب مصر الجديدة، بمقره الكائن خلف مستشفى هليوبوليس، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “حتما سوف يأتي”، للكاتبة شاهيناز الفقي، ويناقش الرواية كل من، الكاتب الناقد د. طارق منصور، الناقد د، أحمد فؤاد، والكاتبة نهال القويسني.

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات برنامج “العودة إلي الجذور”، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، احتفالية بالكاتب الروائي الكبير مصطفي نصر، ولقاء حول مسيرته الإبداعية ومشواره الأدبي.

ويشارك في اللقاء كل من: الناقد دكتور شوقي بدر يوسف، والكاتب السكندري محمد عباس، الكاتب والناقد محمد عطية محمود، ويدير الاحتفالية الشاعر جابر بسيوني.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون أوبرا الأسكندرية بعنوان “الفن وقضايا المجتمع”، بمشاركة دكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومى للإعاقة، النجمة شيرين، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، دكتور عبد المنعم معوض استشارى تجميل الميادين والفنان التشكيلى عصمت داوستاشى وتديرها الناقدة دكتورة فينوس فؤاد ويتخللها فقرة فنية بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية وذلك في على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

وفي ذات السياق، وضمن فعاليات نشاط صالون الأوبرا الثقافي والفكرى، وبمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، يستضيف مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في السابعة مساء، ابنة الموسيقار الراحل تهاني زكريا أحمد.

ويشارك في الاحتفالية دكتور خيري عامر، أستاذ الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية ــ دكتور سيد علي إسماعيل، الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي.