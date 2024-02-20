رئيس لجنة الطاقة: مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق البترول والغاز بشرق المتوسط

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، وهو عضو في مجلس إدارة غرفة البترول ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط، ويرجع ذلك إلى الحضور الكبير لقادة وزراء البترول في المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024”، مشيرا إلى أن مصر رسمت لنفسها طريقًا لتصبح المركز الإقليمي لتصدير وإنتاج الطاقة في المنطقة.

مصر لاعب رئيسي في سوق البترول والغاز بفضل دعم السيسي للقطاع

وأكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن ما تحقق اليوم من تنمية شاملة في قطاع البترول والطاقة يؤكد على نجاح القيادة السياسية في إدارة هذا الملف الهام، موضحاً أن هناك فرص واعدة أمام الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، ويتجاوز استثماراته 1.2 تريليون جنيه حاليا.

وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال إلى أن حجم استثمارات الشركات العالمية في مصر تجاوز 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وتشمل مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، مشيراً إلى أن جزءًا من هذه الاستثمارات موجهة لحفر 35 بئراً باستثمارات تصل 1.8 مليار دولار خلال عامي 2023-2025، معظمها في البحرين المتوسط والأحمر.

١.٢ تريليون جنيه استثمارات بقطاع البترول والطاقة في عهد السيسي

ولفت سعد الدين إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة والبترول ووجه بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات العالمية وتحفيزهم من خلال مزيد من الإعفاءات والمميزات لزيادة حجم الاستكشافات البترولية في الصحراء الغربية والشرقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن مصر مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة بعد فتح شراكات جديدة مع دول شرق المتوسط والتقارب المصري التركي لزيادة حجم التعاون في نقل وتداول الطاقة بين منظمة شرق المتوسط.